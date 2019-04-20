رياضة | أهداف مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ميلان وبارما في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز بتروجيت - x

17:30 - النجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الشباب - x

17:55 - الحزم الفيحاء - x

19:30 - الفيصلي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي 1 x

13:30 0 توتنهام هوتسبير وست هام يونايتد - x

16:00 - ليستر سيتي وولفرهامبتون - x

16:00 - برايتون هيديرسفيلد تاون - x

16:00 - واتفورد بورنموث - x

16:00 - فولهام نيوكاسل يونايتد - x

18:30 - ساوثهامتون الدوري الإسباني الدرجة الأولى سيلتا فيغو 0 x

13:00 0 جيرونا إيبار Advertisements - x

16:15 - أتلتيكو مدريد رايو فاليكانو - x

18:30 - هويسكا برشلونة - x

20:45 - ريال سوسييداد الدوري الإيطالي بارما 0 x

12:30 1 ميلان لاتسيو - x

15:00 - كييفو فيرونا يوفنتوس - x

18:00 - فيورنتينا انتر ميلان - x

20:30 - روما الدوري الألماني الدرجة الأولى باير ليفركوزن - x

15:30 - نورنبيرج بايرن ميونيخ - x

15:30 - فيردر بريمن بوروسيا مونشنغلادباخ - x

18:30 - لايبزيج شالكه 04 - x

20:30 - هوفنهايم

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