رياضة | ضربة موجعة لمانشستر سيتي في صراعه مع ليفربول (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لمانشستر سيتي في صراعه مع ليفربول (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض البلجيكي كيفين دى بروين نجم مانشستر سيتى للإصابة أمام توتنهام في قمة مباريات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك فيرناندينيو فى الدقيقة 38 بدلاً من كيفين دى بروين بسبب الإصابة وهو ما يصب في مصلحة ليفربول الإنجليزي الذي ينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي وسيفتقد لنجمه دي بروين.

ويملك مانشستر سيتي 83 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

ريال مدريد يفسد انتقال نجم أياكس لبرشلونة

دخل نادي ريال مدريد في صراع قوي مع برشلونة من أجل الفوز بخدمات المدافع الهولندي دي ليخت لاعب أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "كوريلو ديلوسبورت" الإيطالية عن أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع المدافع الشاب لدعم صفوف فريقه في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي يعرف جيدا بأن المدافع قريب من الانتقال إلى برشلونة، لكنه سيحاول إقناعه بتغيير وجهته إلى ريال مدريد.

وتألق دي ليخت مع أياكس أمستردام هذا الموسم، حيث يتصدر فريقه الدوري الهولندي، كما ساهم في قيادته للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح على بعد هدف من إنجاز تاريخي

يترقب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إحراز هدف في مباراة كارديف سيتي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وأحرز محمد صلاح (26 عاما) 3 أهداف في مباريات فريقه الأخيرة، منهما هدفان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 19 ويشارك الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صدارة هدافي المسابقة.

وبات محمد صلاح على بُعد هدف واحد من تسجيل 20 هدفصا على الأقل في موسمين متتاليين، وهو إنجاز لم يحققه في تاريخ ليفربول سوى الإنجليزي روبي فاولر في موسمي 1994-1995 و1995-1996، والأوروجوياني لويس سواريز في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وتمني جماهير ليفربول النفس أن يحقق الفريق الفوز خارج الديار على كارديف سيتي، الأحد، في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي، للحفاظ على أمل المنافسة مع مانشستر سيتي، في مباراة ستكون أيضا فرصة لصلاح من أجل مشاركة فاولر المعتزل وسواريز مهاجم برشلونة الإسباني حاليا.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة حاليا برصيد 84 نقطة، لكن منافسه سيتي الذي يتأخر عنه بنقطتين لعب مباراة أقل.

بعد تصريحه عن ميسي.. التاريخ الأسود لفان دايك أمام برشلونة

أعادت تصريحات فيرجيل فان دايد مدافع ليفربول الإنجليزي عن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى الأذهان، تاريخ مواجهات اللاعب الهولندي أمام العملاق الإسباني.

واعترف فان دايك قبل الموقعة المرتقبة بين برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أن على فريقه أن يكون في أحسن حالاته من أجل إيقاف خطورة ميسي قائلًا: "لا أعرف كيفية إيقافه لكن علينا أن نلعب بشكل جماعي.. نحن لا نواجه ميسي وحده، نحن نواجه فريقا كاملا قويا، وأعتقد أن اللعب بشكل جماعي هجوما ودفاعيا كوحدة واحدة، هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التفوق على ميسي وبرشلونة".

ولا يصب التاريخ في صالح فان دايك أمام برشلونة حتى لو لعب بدون ليونيل ميسي.

وتواجه فان دايك أمام الفريق الكتالوني مرتين سابقتين، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، عندما كان يلعب بقميص سلتيك الاسكتلندي، وخسر في كليهما رغم غياب "البرغوث" الأرجنتيني.

أما الأدهى فهو أن شباك سلتيك تلقت خلال مواجهتي الذهاب والإياب 7 أهداف، بهزيمتين صفر-1 و1-6، ليودع الفريق البطولة مبكرا.

قائد ليفربول يهدد برشلونة

توعد جيمس ميلنر القائد الثاني في فريق ليفربول الإنجليزي نادي برشلونة الإسباني قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ميلنر أن ليفربول يستهدف التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي بصرف النظر عن قوة برشلونة.

وقال ميلنر: "يمكننا الفوز على برشلونة فهم لم يواجهوا فريقًا يلعب بنفس أسلوبنا.. لدينا فريق مختلف وأسلوب مختلف في الملعب عن الأندية الأخرى".

وتابع ميلنر: "نريد تقديم أفضل مستوياتنا هذا هو الحل، لكن أيضاً بالنسبة لهم المباراة ستكون صعبة رغم أنها تقام في كامب نو".

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جوزيه مورينيو يتطلع لمقامرة مانشستر سيتي وتوتنهام

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن أنه يطمح لمشاهدة لقاء مانشستر مع توتنهام هوتسبير، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي ورد السيتي على الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية: "أي شخص يريد المزيد من المتعة بعد لقاء توتنهام والسيتي في دوري الأبطال لديه تلك الفرصة.. الآن الظروف مختلفة.. يتوجب على السيتي الفوز للبقاء على قمة الدوري".

وأضاف جوزيه مورينيو: "لنر كيف ستكون ردة فعل مانشستر سيتي عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا فبكل صدق أرى أن تلك أفضل فرصة لمان سيتي للاستفاقة.. حين تكون حزينا ومحبطاً في كرة القدم فإن ما تحتاجه هو مباراة من العيار الثقيل".

وتابع مورينيو: "أعتقد أن الدوري لمانشستر سيتي هو المباراتان المقبلتان.. سيواجه توتنهام في الاتحاد ثم مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.. على الجانب الآخر توتنهام لا يزال في حاجة لبعض النقاط للتواجد ضمن الأربعة الكبار، ولا يمكنه أن يقامر ويقول سنعمل على الفوز بدوري الأبطال كي يتجنب صراع الأربعة الكبار".

ديسابر يتوعد محمد صلاح

توعد سيباستيان ديسابر مدرب المنتخب الأوغندي محمد صلاح نجم منتخب مصر بإيقافه بعد وقوع المنتخبين في المجموعة الأولى بأمم إفريقيا 2019.

وأكد ديسابر أنه يعرف محمد صلاح جيدًا الذي يتألق في ليفربول الإنجليزي مشيرًا إلى أن منتخب مصر محظوظ بوجود صلاح.

وقال ديسابر لوسائل إعلام أوغندية: "يمكننا إيقاف محمد صلاح وسنضع خطة لذلك فنحن لا نعرف الاستسلام ويمكننا التأهل عن المجموعة الأولى".

باريس سان جيرمان يختبر نيمار

اقترب نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان من المشاركة ضد موناكو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" عن أن نيمار عمل بكل جدية على مدار الأسبوع الجاري، لدرجة تجبر توماس توخيل، مدرب الفريق على ضمه لقائمة المباراة.

وأوضحت أن توخيل سيضع نيمار تحت الاختبار اليوم وغدا، للتأكد من عدم معاناته من أي آلام بسبب إصابته في كاحل القدم، والتي أبعدته عن الملاعب ما يزيد عن 11 أسبوعا.

ولفتت إلى أن نيمار عاد للمشاركة في المباريات الموسم الماضي بعدما تخلص من نفس الإصابة في غضون 3 أشهر، حيث حل بديلا لفرناندينيو في ودية البرازيل وكرواتيا ونجح في تسجيل الهدف الثاني.

وذكرت أن النية تتجه أيضا لوضع نيمار على مقاعد البدلاء أمام موناكو ثم الدفع به لمدة 30 دقيقة في الشوط الثاني.

في سياق متصل، قالت الصحيفة في تقريرها إن الثنائي آنخيل دي ماريا وماركينيوس سيكون جاهزا للمشاركة من البداية ضد موناكو، كما تخلص إدينسون كافاني من إصابته، لكن مشاركته منذ البداية لم تتحدد بعد.

كراوتش يعتذر لمحمد صلاح

اعتذر بيتر كراوتش نجم هجوم منتخب إنجلترا سابقًا لمحمد صلاح جناح ليفربول عن عدم اختياره في تشكيله المثالي لهذا الموسم الموسم من الدوري الإنجليزي.

وقال كراوتش في عموده الصحفي عبر صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية: "في هذا التوقيت من العام يتم منح الجوائز الفردية لأصحاب الأدااء الأفضل.. محمد صلاح ظهر بشكل رائع مجددًا هذا الموسم لكنه فقط يستحق التواجد بين البدلاء في التشكيل المثالي ولا أعرف كيف وضعته خارج تشكيلي الأساسي".

وأضاف كراوتش: "اخترت التشكيل بناءً على مدار 8 شهور لكن في آخر أسبوعين يستحق محمد صلاح الدخول ضمن التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي وليس البدلاء".

وتكون التشكيل المثالي بالنسبة لمهاجم انجلترا السابق:

حراسة المرمى: أليسون باكر (ليفربول).

خط الدفاع: أرون وان بيساكا (كريستال بالاس)، فيرجل فان دايك (ليفربول)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، أندرو روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: ايدين هازارد (تشيلسي)، كريستين إريكسن (توتنهام)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

الهجوم: ساديو مانى (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، سون هيونج مين (توتنهام).