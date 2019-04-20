رياضة | يد مصر تتوج ببرونزية البحر المتوسط بعد الفوز علي كرواتيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يد مصر تتوج ببرونزية البحر المتوسط بعد الفوز علي كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر للناشئات مواليد ٢٠٠٢ الميدالية البرونزية لبطوله البحر المتوسط فى أولى مشاركاته الدوليه بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجه ١٧/٢١

وحقق منتخب مصر نتائج مميزة خلال مشوراه بالبطولة ونجح في حصد البرونزية بعد التغلب بنتيجة كبيرة اليوم على حساب المنتخب الكرواتي.

وكان منتخب مصر قد خسر من مونتينيجرو بالدور قبل النهائى لبطولة البحر المتوسط بنتيجة 16 - 15 لينافس المنتخب الوطنى المصرى نظيره الكرواتي فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بالبطولة.