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رياضة | يد مصر تتوج ببرونزية البحر المتوسط بعد الفوز علي كرواتيا

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حقق منتخب مصر للناشئات مواليد ٢٠٠٢  الميدالية البرونزية لبطوله البحر المتوسط فى أولى مشاركاته الدوليه  بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجه ١٧/٢١

وحقق منتخب مصر نتائج مميزة خلال مشوراه بالبطولة ونجح في حصد البرونزية بعد التغلب بنتيجة كبيرة اليوم على حساب المنتخب الكرواتي. 

وكان منتخب مصر قد خسر من مونتينيجرو بالدور قبل النهائى لبطولة البحر المتوسط بنتيجة 16 - 15 لينافس المنتخب الوطنى المصرى نظيره الكرواتي فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بالبطولة.

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