رياضة | بيراميدز يتسبب في عقوبات جديدة على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يتسبب في عقوبات جديدة على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، توقيع عقوبات على الأهلي بسبب مباراته أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

وتناقش لجنة المسابقات توقيع عقوبات على جمهور الأهلي بسبب الهتافات المعادية لفريق بيراميدز أثناء عزف السلام الوطني قبل انطلاق المباراة، وفقًا لما يحدث في جميع مباريات الدوري إلى جانب إلقاء زجاجات المياه داخل أرضية الملعب أثناء سير اللقاء على لاعبي بيراميدز والجهاز الطبي.

عضو الأهلي يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

أدلى إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الأهلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مقر اللجنة المنعقدة بمقر الجزيرة.

وانطلقت اليوم السبت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

وحددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية في الدوري المصري

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اشتعل الصراع على الفوز بلقب الدوري المصري 2019 بين أندية بيراميدز والأهلي والزمالك بعد فوز الأول بهدف نظيف على الثاني.

ويتبقى للأهلي والزمالك 8 مباريات في الدوري المصري بينما بيراميدز 6 مباريات لأنه ليس له لقاءات مؤجلة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

بيراميدز والإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

الزمالك والمصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك