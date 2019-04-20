رياضة | محمد سلامة يدير مباراة دكرنس ومياه البحيرة بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سلامة يدير مباراة دكرنس ومياه البحيرة بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام بالقسم الثالث عن طاقم الحكام الذى سيتولى إدارة مباراة دكرنس ومياه البحيرة تحكيميا بالجولة الثامنة بدورة الترقى بالمجموعة الثالثة .
ويتولى محمد سلامة "ميدو" منطقة بورسعيد قيادة المباراة حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد لطفى "منطقة الشرقية" ومصطفى عطية "منطقة السويس" وإسلام القماش "منطقة بورسعيد".
ويحتل دكرنس المركز الثانى برصيد ٩ نقاط بينما يحتل مياه البحيرة المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين قبل إنطلاق مباريات الجولة الثامنة .