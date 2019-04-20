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رياضة | هدف مانشستر سيتي الأول في توتنهام (فيديو)

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الممتاز

بتروجيت

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17:30

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النجوم

دوري كأس الأمير

الشباب

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17:55

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الحزم

الفيحاء

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x
19:30

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الفيصلي

الممتاز

مانشستر سيتي

1

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13:30

0

توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد

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16:00

-

ليستر سيتي

وولفرهامبتون

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16:00

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برايتون

هيديرسفيلد تاون

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16:00

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واتفورد

بورنموث

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16:00

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فولهام

نيوكاسل يونايتد

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18:30

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ساوثهامتون

الدرجة الأولى

سيلتا فيغو

0

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13:00

0

جيرونا

إيبار

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16:15

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أتلتيكو مدريد

رايو فاليكانو

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18:30

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هويسكا

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20:45

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ريال سوسييداد

بارما

0

x
12:30

1

ميلان

لاتسيو

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x
15:00

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كييفو فيرونا

يوفنتوس

-

x
18:00

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فيورنتينا

انتر ميلان

-

x
20:30

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روما

الدوري الألماني الدرجة الأولى

باير ليفركوزن

-

x
15:30

-

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

-

x
15:30

-

فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ

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x
18:30

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لايبزيج

شالكه 04

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x
20:30

-

هوفنهايم

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