رياضة | الزمالك يرفض منع جماهيره من حضور المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض منع جماهيره من حضور المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسئولو نادي الزمالك بحضور الجماهير في كل مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ورفضت إدارة الزمالك فكرة عدم حضور الجماهير في بعض المباريات لأنه ترغب في وجود الجماهير لنهاية البطولة بشكل طبيعي للاستفادة من الدعم لدى اللاعبين ومنحهم دافع معنوي بسبب صعوبة اللقاءات القادمة والحاجة إلى تحقيق الانتصار في كل المواجهات بحثًا عن بطولة الدوري

جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية في الدوري المصري

اشتعل الصراع على الفوز بلقب الدوري المصري 2019 بين أندية بيراميدز والأهلي والزمالك بعد فوز الأول بهدف نظيف على الثاني.

ويتبقى للأهلي والزمالك 8 مباريات في الدوري المصري بينما بيراميدز 6 مباريات لأنه ليس له لقاءات مؤجلة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

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بيراميدز والإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

الزمالك والمصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك