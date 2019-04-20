انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد صلاح يتحدث عن المرأة العربية.. وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 20 أبريل 2019 03:51 مساءً - أكد لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح أن طريقة معاملة المرأة في المجتمعات العربية تحتاج إلى تغيير.

وقال صلاح، أمس الخميس، خلال مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية التي صنفته ضمن الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً بالعالم: "أعتقد أننا بحاجة الى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا، وهذا ليس بالأمر الاختياري".

وأضاف صلاح: "أشعر أن المرأة تستحق أكثر ممَّا تناله الآن في الوقت الحالي".

Advertisements

ووضعت المجلة الأمريكية صلاح على غلاف خاص بمناسبة اختياره ضمن الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً حول العالم، وخصصت له صفحة خاصة لشرح أسباب اختياره في قائمتها لهذا العام، والتي ضمت سياسيين ومفكرين وفنانين ورياضيين.

وكان النجم النجم المصري قد اختير ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018، خلف الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أنه اللاعب الأفريقي الأغلى بقيمة سوقية تُقدر بـ150 مليون يورو.

كما تُوّج صلاح هدّافاً للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم برصيد 32 هدفاً، كما حافظ على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني توالياً.