شكرا لقرائتكم خبر عن المركز اليمني للكونغ فو ثانياً في اسلوب التاولوه لبطولة الاندية العربية بالاردن والان مع التفاصيل

حقق فرق المركز اليمني للكونغ فو (لحج) المركز الثاني في منافسات التاولوه الاستعراضية لبطولة الاندية العربية الثانية عشرة للكونغ فو ، التي اختتمت ،امس ، بالعاصمة الاردنية عمان، وفقا لسبأ الشرعية.

وجاءت مشاركة الفريق اليمني في هذه البطولة بلاعبين اثنين في اسلوب التاولوه الاستعراضي ولاعب واحد في اسلوب الساندا القتالية،حيث فاز اللاعب يوسف علي الخضري بميداليتين ذهبيتين في اسلوبي التايجي والسيف التايجي، فيما فاز زميله احمد علي احمد بميدالية فضية في اسلوب النانشوان.

وفي اسلوب الساندا القتالية اكتفى اللاعب مروان هادي بميدالية برونزية والمركز الثالث لوزن ٥٢ كجم.

وشارك في البطولة على مدى خمسه ايام ١٥ ناديا من ٧ دول عربية في اسلوبي الساندا القتالية والتاولوه الاستراضية،حيث حقق فريق الجنوب من العراق المركز الاول للتاولوه وحقق المركز اليمني (لحج) المركز الثاني و الانصار من الاردن المركز الثالث.