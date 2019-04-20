الامارات | الأزمات تتوالى على صلاح.. ديلي ميل تضعه على مقاعد البدلاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تتوالى على صلاح.. ديلي ميل تضعه على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن أزمة المباريات العشرة التي غاب فيها النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، عن التهديف لازالت تلقي بظلالها على اللاعب بالرغم من عودته إلى التهديف والمستويات الجيدة لقيادة فريقه إلا أن ذلك لم يكن كافياَ لكي يقنع مهاجم الفريق السابق بيتر كراوتش، ليختاره في تشكلية الموسم في عموده الإسبوعي في ديلي ميل، حيث لم يختر بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق محترفنا المصري محمد صلاح في فريق الموسم في إنجلترا.

وقال كراوتش في عموده الأسبوعي مع ديلي ميل: "عمودي هذا الأسبوع سيكون على اللاعبين الأفضل هذا الموسم في إنجلترا، مع اقتراب تقديم الجوائز الفردية لأصحاب الأداء الأفضل".

وأضاف "محمد صلاح يتألق مرة أخرى هذا الموسم، ولكن أسف، أنت ستكون على مقاعد البدلاء"، وواصل "الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق. لقد غيرت رأيي أكثر من 7 مرات بخصوص فريق الموسم. اعتذر لمن لم أضعهم في تشكيل".

وجاء تشكيل الموسم في الصحيفة على الشكل التالي

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حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: أندرو روبرتسون (ليفربول) – إيميريك لابورتي (سيتي) – فان دايك (ليفربول) - أرون وان بيساكا (كريستال بالاس).

الوسط: إدين هازارد (تشيلسي) - كريستيان ايركسن (توتنام) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) – سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) – سون (توتنام).

ووضع كراوتش، محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجانب هاري كين وبيرناردو سيلفا ودافيد سيلفا و أوباميانج وأرنولد، وعن قرار وضع صلاح على الدكة، كتب كراوتش: "شعرت بالأسف لترك صلاح الذي يقدم مستويات رائعة في الأسابيع الأخيرة، على الدكة. نفس حال بيرناردو سيلفا"..

ويذكر أنه لا زال هناك منافسة من نوع آخر بين صلاح وأجويرو على لقب هداف الدوري، والثنائي سجل 19 هدفا ويليه أوباميانج مهاجم أرسنال بـ 18 هدفا نفس عدد أهداف ماني.