شكرا لقرائتكم الحمل يمنع شيماء أبو اليزيد من المشاركة فى الأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شيماء أبو اليزيد لاعبة منتخب الكاراتيه، أنها لن تشارك فى أولمبياد طوكيو 2020، رغم الاستعدادات التى قامت بها الفترة الماضية، والبطولات التى شاركت بها على المستوى المحلى والأفريقى والدولى.

وكشفت اللاعبة أن عدم المشاركة يرجع إلى "الحمل"، حيث إنها ستكون أما للمرة الثالثة، وهو ما يمنعها من القدرة على المشاركة فى التدريبات أو البطولات الفترة المقبلة.

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وأكدت اللاعبة أنها كانت تنوى تحقيق المجد فى طوكيو 2002، فى ظل الدعم الذى تلقته من وزارة الشباب والرياضة واتحاد اللعبة، بالإضافة إلى الشركة الراعية، وكانت تتمنى استكمال المشوار الاوليمبى.

يذكر أن شيماء أبو اليزيد حققت الميدالية الذهبية ببطولة الدورى العالمى، وبرونزية بطولة العالم، وذلك بعد عودتها من الاعتزال، بعد تفرغها لتربية بناتها بسملة وتاليا.