شكرا لقرائتكم جو كول: ليفربول سيحسم الدوري.. وتعجبني موهبة صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع جو كول، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، فوز ليفربول بلقب الدوري الممتاز، ووصف المصري محمد صلاح باللاعب الرائع، وكشف إعجابه بقدرات صلاح.

وقال جو كول في لقاء مع "العربية": أرى ليفربول متوجا بلقب الدوري الإنجليزي ، ينتظرهم مواجهات أسهل نسبيا من مانشستر سيتي، والذي أعتقد أنه من الصعب عليه أن يفوز بجميع مبارياته المتبقية في المسابقة.

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وأضاف: محمد صلاح لاعب رائع وخاض موسما مميزا والجميع يكن له مشاعر من الحب والتقدير وهو لاعب يعجبني كثيرا.

وأشار إلى أن المنتخب الإنجليزي في فترته كان يمتلك مواهب مميزة، وأردف: منتخب إنجلترا في عهدي امتلك مواهب مميزة مع أصحاب خبرة، ولكن الحظ خاننا خاصة في ركلات الترجيح وفي مباريات حاسمة فلم نحقق أي إنجاز، لكن حاليا نمتلك منتخبا متميزا يحظى برعاية من مسؤولي الاتحاد المحلي والمستقبل يبدو أكثر إشراقا لهم.

ولعب جو كول مع عدة أندية إنجليزية، مثل تشيلسي وليفربول بجانب وست هام وأستون فيلا.