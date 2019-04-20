شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لمواجهة زينة مكاوى فى دور الـ16 ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، وفارس الدسوقى إلى دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

جاء تأهل الدسوقى بعد تعرض منافسه يوسف سليمان إلى الإصابة التى أجبرته على الانسحاب من مباراة دور الـ 32 التي جمعت الثنائي المصرى بعد 8 دقائق فقط من بدايتها، ليتأهل فارس الدسوقي مباشرة إلى دور الـ 16 من البطولة.

فيما تأهلت نوران عقب فوزها على الإنجليزية ميلي توملينسون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 13-11.

وتواجه نوران جوهر مواطنتها المصرية زينة مكاوي في دور الـ 16 من البطولة وبذلك تكون مصر قد ضمنت المقعد الأول في ربع النهائى.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

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وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.



الدسوقي وسليمان



فارس الدسوقي ويوسف سليمان



نوران جوهر