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50 ألف جنيه غرامة لكل لاعب بالإنتاج الحربى بعد خسارة المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، بالاتفاق مع مختار مختار المدير الفنى للفريق، تغريم كل لاعب شارك فى مباراة المقاولون العرب 50 ألف جنيه، لاسيما بعد موافقة اللواء أشرف عامر رئيس النادى.

وخسر الإنتاج الحربى من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة 30 للدورى والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة، فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكهم 39.

 

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