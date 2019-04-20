انت الان تتابع أسطورة ليفربول في حيرة بسبب صلاح وماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

ليفربول

أكد أسطورة ليفربول وهدافه التاريخي إيان راش أن أهمية كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنعالي ساديو ماني للريدز متساوية، وسجل ماني 22 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، مقابل تسجيل صلاح لـ23 هدفًا من بينها 3 أهداف في آخر 3 مباريات بعدما فشل قبلها في هز الشباك في 8 مباريات متتالية. وقال راش: "بالنظر إلى مباراة تلو الأخرى، يمكن القول بأن ماني كان المهاجم الأفضل لليفربول هذا الموسم، ولكني أرى أن صلاح هو اللاعب القادر على إهداء لقب الدوري للريدز".

وواصل راش: "صلاح كان لاعبًا من خارج هذا العالم العام الماضي، ولا أعرف ما إذا حصل على الإشادة التي يستحقها أم لا، كونه لن يسجل نفس عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي مرة أخرى". وأضاف: "أرى أن الهدف الذي سجله في ساوثهامبتون ومن ثم الهدف الذي سجله في تشيلسي وحصل بسببه على تصفيق الجماهير سيمنحانه الثقة

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