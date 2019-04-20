عام السقوط بالأهلي.. الضربات تتوالى في كل الألعاب

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موسم عصيب ما زال يمر به النادي الأهلي في كل الألعاب ويكفي أنه خسر 14 بطولة مرة واحدة منها بطولة دوري أبطال إفريقيا والحرمان من السوبر الإفريقي بخلاف 12 بطولة أخرى

حالة من التدهور الكامل يعيشها النشاط الرياضي بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد الخسارات المتتالية والسقوط اللا متناهي، ولا أحد يعلم سبب هذا الفشل كأنه مرض خبيث ينهش في جسم الألعاب الأخرى، آخرها توديع بطولة دوري السوبر للمحترفين وخسارة فريق كرة اليد بطولتين متتاليتين في أقل من أسبوع، الأولى كأس السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ثم خسارة بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس أمام منافسه فريق النجم الساحلي التونسي، وسط أداء باهت وبلاده غير طبيعية، ظهر عليها فريق اليد خلال المباراتين.

منذ فوز محمود الخطيب بكرسي رئاسة النادي الأهلي من يوم 30 نوفمبر 2017 وحتى يومنا هذا، مر ما يقرب من عام ونصف شهد خلالها النشاط الرياضي بالنادي حالة من الهبوط المفاجئ في جميع الألعاب، اللهم إلا تتويج فريق كرة الطائرة رجال وسيدات بالبطولة الإفريقية خلال البطولة التي استضافها الأهلي بمقره في الجزيرة. في

منذ فوز محمود الخطيب بكرسي رئاسة النادي الأهلي من يوم 30 نوفمبر 2017 وحتى يومنا هذا، مر ما يقرب من عام ونصف شهد خلالها النشاط الرياضي بالنادي حالة من الهبوط المفاجئ في جميع الألعاب، اللهم إلا تتويج فريق كرة الطائرة رجال وسيدات بالبطولة الإفريقية خلال البطولة التي استضافها الأهلي بمقره في الجزيرة. في هذا التقرير كشف حساب 12 بطولة فشل الأهلي في التتويج بها في الألعاب الأخرى، خسر منها 7 بطولات دفعة واحدة في آخر 6 أشهر. كرة السلة كرة السلة على مستوى الرجال تحت قيادة طارق خيري، المدير الفني للفريق، خسر فريق السلة بالأهلي بطولة كأس مصر على يد الجزيرة بنتيجة (90-89)، ثم بعدها بأيام معدودة ودع منافسات البطولة الإفريقية على يد فريق سموحة، وخسر مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق السكندري. ثم عاد وودع نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين بعدما فشل في تحقيق الفوز أمس على غريمه التقليدي الزمالك، في رابع مباريات الدوري «best of five» ليتأهل الفريق الأبيض بعد فوزه في مجموع المباريات (3-1). والبطولة الوحيدة التي حصدتها كرة السلة رجال في الأهلي هي الفوز ببطولة دوري المرتبط. وعلى مستوى السيدات تحت قيادة إيهاب الألفي، المدير الفني للفريق، خسر الفريق الأحمر البطولة العربية على يد فريق هومنتن اللبناني، ثم خسارة لقب كأس مصر على يد فريق سبورتنج، الذي فاز بنتيجة (71-66). Advertisements كرة اليد كرة اليد خسر فريق كرة اليد رجال، تحت قيادة عاصم حامد بطولة دوري أبطال إفريقيا، واحتل المركز الثالث، ثم تعاقدت إدارة الأهلي مع السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، وخسر تحت قيادته بطولتي كأس السوبر الإفريقي ثم بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس. وعلى مستوى فريق السيدات تحت قيادة ياسر صلاح، خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوديعه للبطولة من دور المجموعات التي كان يستضيفها الأهلي منذ عام مضى. كرة الطائرة كرة الطائرة خسر فريق كرة الطائرة سيدات بقيادة حمدي الصافي، لقب البطولة العربية والسقوط أمام فريق الصفاقسي التونسي، وفاز الفريق ببطولة إفريقيا للطائرة التي تم تنظيمها في صالة الأهلي، وانسحب فريق الرجال بقيادة محمد مصيلحي، من ذات البطولة، وتابع فريق الطائرة رجال نتائجه الجيدة بحسم الدوري ومسابقة كأس مصر. ويبقى أن التفوق الأهلاوي جاء بعد تعاقد الأهلي مع أحمد صلاح، ومنحه راتبًا مغريًا بعدما انضم قبله عبد الله عبد السلام في عهد المجلس السابق والثنائي هما أفضل لاعبي الطائرة في مصر. كرة الماء كرة الماء خسر فريق كرة الماء بالأهلي بطولة السوبر المصري تحت قيادة المدرب الصربي ديان جوفوفيتش، كما خسر أيضًا بطولة الدوري أمام الجزيرة في المباراة الأخيرة التي شهدت فضيحة رياضية، بعد اعتداء لاعبي الأهلي وبعض المرافقين لهم من ذويهم والجماهير على لاعبي الجزيرة، وهي الواقعة التي تحقق فيها نيابة الدقي في الوقت الحالي، والأمر نفسه بالنسبة لاتحاد السباحة الذي ينوي توقيع عقوبات صارمة ضد لاعبي الأهلي. اقرأ أيضًا.. أزمة في مجلس الأهلي بسبب مارتن لاسارتي

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