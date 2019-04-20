انت الان تتابع كواليس رحيل يوسف ومن القادم.. ماذا يحدث في المقاصة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قبول استقالة طلعت يوسف، بعد إصراره على الرحيل، واعتذاره عن استكمال المهمة، عقب مواجهة الاتحاد السكندري

كانت مواجهة الاتحاد السكندري أمام مصر المقاصة، التي انتهت بالتعادل السلبى، على استاد حرس الحدود (المكس)، فى الأسبوع الثلاثين من عمر الدورى الممتاز، الأخيرة لطلعت يوسف مع الفريق الفيومي، ويستعد المقاصة لتغييرات في الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي إطار ذلك أكد منير عقيلة المدرب العام السابق للفريق الفيومي، أن طلعت يوسف استقر على تقديم استقالته عقب مباراة الاتحاد السكندري، قائلا: "طلعت يوسف اتفق مع الإدارة على الرحيل عقب مواجهة الاتحاد، وسوف يعلن طلعت يوسف الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار في وقت لاحق".

وقرر مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قبول استقالة طلعت يوسف، بعد إصراره على الرحيل، واعتذاره عن استكمال المهمة، وأكد محمد عبد السلام، أن طلعت يوسف، من المدربين الأكفاء والمميزين فنيا وأخلاقيا، وترك بصمة طيبة مع المقاصة، وأن مجلس الإدارة كان متمسكا باستمراره مع الفريق، ولكنه تقدم

وقرر مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قبول استقالة طلعت يوسف، بعد إصراره على الرحيل، واعتذاره عن استكمال المهمة، وأكد محمد عبد السلام، أن طلعت يوسف، من المدربين الأكفاء والمميزين فنيا وأخلاقيا، وترك بصمة طيبة مع المقاصة، وأن مجلس الإدارة كان متمسكا باستمراره مع الفريق، ولكنه تقدم باستقالته وتمسك بها، وبناء على رغبته تم إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودى ومحترم.

وكشف اللواء محمد عبد السلام، أن جمال عمر، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، ومعه أحمد حسام، مدرب الفريق، ووليد هويدي مدير الكرة، مستمرون وسيقودون المهمة خلال المباريات المقبلة للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني مميز.

وأوضح محمد عبد السلام، أن إدارة المقاصة، لن تتعجل في اختيار وإعلان اسم المدير الفني الجديد، وسيتم التأني ودراسة الأمر بمنتهى العناية، في ظل اقتراب الدوري من نهايته، وتوقف البطولة بسبب ارتباطات المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وأشار إلى أنه لا يوجد أى داع للاستعجال، في اختيار الجهاز الفني الجديد للفريق، وستكون هناك عناية كاملة لانتقاء مدير فني مميز.

من جانبه أكَّد وليد هويدي، أنه تقرر تكليف جمال عمر، بقيادة الفريق مؤقتًا لنهاية الموسم، خاصة أن الفريق أمامه 4 مباريات فقط على نهاية الدوري، بخلاف عدم وضوح مواعيد مباريات كأس مصر، قائلا: "إدارة النادي لن تتعجل في اختيار اسم المدير الفني الجديد، وستنتظر حتى نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، لاختيار المدرب المقبل".

وقال منير عقيلة، المدرب العام السابق لمصر المقاصة، إنَّ رحيل طلعت يوسف، عن منصبه، قرار نهائي، لا تراجع فيه، مضيفًا: "استقلت مع طلعت يوسف منذ 3 أيام؛ لأن المدير الفني، ليس مرتاحًا لأسلوب العمل منذ فبراير الماضي، واختار الاستقالة حاليا".

ونفى منير عقيلة، وجود عروض أخرى لدى طلعت يوسف، أدت لرحيله في هذا التوقيت، موضحًا أنه اختار الرحيل لأنه شعر بعدم وجود طموح لدى الفريق، وأكد أنَّ تجربة طلعت يوسف في المقاصة، كانت ناجحة بدليل إنقاذ الفريق من الهبوط، موضحًا أن الفريق ينافس هذا الموسم على المراكز بين الرابع والسادس، وهو تطور رائع.

Advertisements

وأضاف المدرب العام السابق لمصر المقاصة: "رحيل النجوم كلمة السر وراء قرار يوسف بالاستقالة، خاصة أن هناك عناصر أساسية ورحيلهم أثر على الفريق، خاصة البوركيني إيريك تراوري، ومحمود وحيد، في يناير الماضي، وهو ما ساهم في انخفاض الروح القتالية للاعبي الفريق".

بينما ذكرت بعض التقارير، أن طلعت يوسف دخل في صدام مع الإدارة بسبب رحيل النجوم في شهر يناير الماضي، بعدما طالب بالإبقاء على البوركيني إيريك تراوري لاعب الوسط الذي انتقل إلى بيراميدز، وأيضًا محمود وحيد الظهير الأيسر الذي انتقل للأهلي، بينما كان المقاصة في حاجة لخدماتهما.

وأضافت التقارير أن طلعت فوجئ بتسريب أنباء عن التعاقد مع مدرب جديد في الموسم المقبل، بخلاف علمه بحدوث اتصال بين أحد مسؤولي المقاصة، وإيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق، الذي يقود المصري البورسعيدي لاستطلاع رأيه في العودة من جديد.

أكَّد طارق يحيى، مدرب سموحة السابق، أنَّه لم يتلق أي عرض حتى الآن، لتدريب مصر المقاصة، وقال يحيى، في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يُقال عن وجود مفاوضات مع إدارة مصر المقاصة، هو مجرد اجتهادات؛ بسبب فترتي السابقة مع المقاصة، لكن لا يوجد أي كلام رسمي معي".

وأضاف مدرب سموحة السابق: "أفضل فترات حياتي التدريبية كانت مع مصر المقاصة، وحصلت على أفضل مدير فني وقتها، وكانت أول سنة لي بالدوري الممتاز، وأنا أرحب بشكل كبير بتدريب الفريق".

واقترب خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك المتوج بكأس مصر الموسم الماضي من تولي القيادة الفنية لمصر المقاصة خلال الفترة المقبلة، حيث فتح مجلس إدارة النادي الفيومي باب المفاوضات مع جلال من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة الماضية وفي انتظار الموقف النهائي منه.

يشار إلى أن نجوم مصر المقاصة حصلوا على راحة سلبية من التدريبات، لمدة 48 ساعة، بعد التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن ينتظم الفريق فى التدريبات الجماعية، الإثنين المقبل، تحت قيادة جمال عمر وأحمد حسام، بعد قبول مجلس الإدارة استقالة طلعت يوسف، وذلك استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، بالجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري، والمقرر لها الثلاثاء 30 أبريل الجاري.

ويحتل نادي مصر المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز في 11 وتعادل في 8 وخسر في 11، وسجل الفريق 29 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركر الرابع.

كما أن مصر المقاصة سيواجه الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد أن فاز على وادي دجلة في دور الـ16 بهدفين لهدف، في أكتوبر الماضي، وقبلها تغلب على "أبو قير للأسمدة" بهدفين نظيفين.