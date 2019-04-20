انت الان تتابع كان 2019.. مدرب أوغندا يتغنى بمحمد صلاح وأجيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
محمد صلاح
أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا ومدرب الإسماعيلي السابق، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي. وقال ديسابر في تصريحات خاصة لبرنامج "الدقيقة 90": "نحن نعرف الفريق المصري، خصوصًا أحد اللاعبين ذا المهارات الفردية لديه، مثل صلاح، فهو لاعب كبير ويمكن القول في هذه اللحظة إنه أفضل اللاعبين في العالم، وهي فرصة جيدة لفريقه أنهم لديهم هذا اللاعب، ولكن ليس جيدا لفريقي بالطبع، ولكن نحن سنضع نظامًا لإيقافه" مشيرًا إلى خطورة صلاح.
وعن خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني، قال سباستيان ديسابر: "نحن نعلم أن أجيري مدرب جيد، ولكنه الآن منافس لنا، ولقد تواصلنا معًا ونحن نحتاج لأخذ بعض الخبرات عنه استعدادًا لمواجهتنا ضده". وفي ما يخص معرفته بمصر بحكم قيادته للإسماعيلي، قال: "نعم، اللعب ضد مصر هو لحظة رائعة، لأنها البلد المستضيف للبطولة،
وفي ما يخص معرفته بمصر بحكم قيادته للإسماعيلي، قال: "نعم، اللعب ضد مصر هو لحظة رائعة، لأنها البلد المستضيف للبطولة، ولكن سيقع عليهم ضغط وجود المشجعين في هذا البلد، ومواجهة مصر ستكون هي الأفضل لنا في المجموعة، ونحن نحتاج إلى بعض النقاط في أول وثاني مباراة".
وتابع ديسابر: "أعتقد أن من المهم معرفة البلد، فبعد أن عملت في الإسماعيلي من قبل، أعرف الملعب والتدريب والفنادق هناك، وآخر شهر مع أوغندا ذهبنا إلى الإسماعيلية ودخلنا في معسكر مع اللاعبين ليتعرفوا على الأجواء هناك، وأعتقد أنها ميزة لنا، ونحن علينا الآن أن نستعد جيدًا لنكون جاهزين لأول مباراة".
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