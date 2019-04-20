أرنولد في قائمة المرشحين لأفضل شاب في البريميرليج

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٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل شاب صاعد هذا الموسم، والتي شهدت وجود الظهير الأيمن لليفربول تريند ألكساندر أرنولد، ونجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج وديفيد بروكس لاعب بورنموث وبيرناردو سيلفا نجم السيتي إضافة إلى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وديكلان ريكي لاعب وست هام، تلك الجائزة التي توج بها النجم الإنجليزي رحيم سترلينج الموسم الماضي، وبات سترلينج بالتالي ينافس هذا الموسم على تلك الجائزة، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الموسم.
أما عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، فغاب عنها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعد فوزه بها الموسم الماضي. ووجد في القائمة ثلاثي مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج، إلى جانب ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان
أما عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، فغاب عنها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعد فوزه بها الموسم الماضي.
ووجد في القائمة ثلاثي مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج، إلى جانب ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان ديك، إضافة إلى نجم تشيلسي إيدين هازارد.
يذكر أن سترلينج يعد المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، حيث سجل رفقة مانشستر سيتي 23 هدفًا وصنع 13 هدفا آخر في 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.
ويعد أرنولد المنافس الأبرز لسترلينج على الجائزة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع ليفربول هذا الموسم، وصراع الريدز القوي على التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عامًا.
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