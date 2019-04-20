انت الان تتابع أرنولد في قائمة المرشحين لأفضل شاب في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل شاب صاعد هذا الموسم، والتي شهدت وجود الظهير الأيمن لليفربول تريند ألكساندر أرنولد، ونجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج وديفيد بروكس لاعب بورنموث وبيرناردو سيلفا نجم السيتي إضافة إلى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وديكلان ريكي لاعب وست هام، تلك الجائزة التي توج بها النجم الإنجليزي رحيم سترلينج الموسم الماضي، وبات سترلينج بالتالي ينافس هذا الموسم على تلك الجائزة، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الموسم.

أما عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، فغاب عنها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعد فوزه بها الموسم الماضي. ووجد في القائمة ثلاثي مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا وسيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج، إلى جانب ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان

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