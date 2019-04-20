انت الان تتابع مدرب أياكس من الدرجة الرابعة الألمانية لقمة أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
أياكس
لا تعود نجاحات أياكس الهولندي هذا الموسم إلى ثنائي الفريق فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت فقط، بل إلى مدرب الفريق إيريك تان هاج الذي يستحق كل الإشادة لتطويره مستوى الفريق الهولندي بصورة ملحوظة هذا الموسم. كلاعب، لم يقدم تان هاج الكثير، إذ لعب 296 مباراة في الدوري الهولندي لأندية تفينتي وجرافتشاب وفالفيك، إضافة إلى أوتريخت، ولكن تلك المسيرة لا يمكن مقارنتها بما يقدمه هذا الموسم، وبعدها عمل مساعدا للمدرب أيندهوفين فريد روتين، ليبدأ مسيرته التدريبية الفعلية في موسم 2012- 2013 ليقود حينها فريق جو أهد إيجلز للصعود إلى الدوري الهولندي.
وبعدها، وبصورة مفاجئة، ترك الدوري الهولندي ليدرب في دوري الدرجة الرابعة الألمانية للعمل مع الفريق الثاني لبايرن ميونيخ، وعن تلك التجربة قال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "شعر الكثيرون بالصدمة من تلك الخطوة، ولكن كان ذلك قرارا قيما للغاية بالنسبة إليّ". وأضاف: "لم أشعر بالندم من العمل في ناد كبير يوجد فيه
وأضاف: "لم أشعر بالندم من العمل في ناد كبير يوجد فيه الكثير من الأشخاص المؤثرين من بيب جوارديولا وماتياس زامر. تعلمت كثيرًا من فلسفة جوارديولا، وهو ما أحاول تطبيقه حاليا مع أياكس".
وبعد عامين مع الفريق البافاري، درب تان هام أوتريخت لموسمين، وقاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في موسم 2015- 2016 والمركز الرابع في موسم 2016- 2017، وأتى الدور الآن على أياكس ليقود الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي بإقصاء اثنين من عمالقة القارة العجوز، هما ريال مدريد ويوفنتوس.
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