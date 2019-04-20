انت الان تتابع استعدادًا للمصري.. فحص طبي لرمضان ومحارب وهاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
مران الأهلي
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة نظيره المصري، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ملعب الجيش بالسويس، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة أمس. ويخضع كل من رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني، ثلاثي الفريق، لفحص طبي اليوم، قبل انطلاق مران الفريق؛ لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويخضع ثلاثي الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة؛ للتعافى من الإصابة، بينما يتحدد اليوم السبت موعدا لمشاركتهم في المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبي. وحصد فريق بيراميدز فوزًا مهما على حساب مضيفه الأهلي بهدف نظيف، مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة
وحصد فريق بيراميدز فوزًا مهما على حساب مضيفه الأهلي بهدف نظيف، مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، ويدين بيراميدز في هذا الفوز لنجمه البرازيلي ماركوس كينو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من عمر الشوط الأول.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة، ليتقاسم صدارة الدوري مع الزمالك الذي يمتلك الأفضلية بسبب فارق الأهداف، وتجمد رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث، علمًا أن القطبين لعبا مباراتين أقل من بيراميدز.
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