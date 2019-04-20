رسميا.. صلاح خارج ترشيحات أفضل لاعب في البريميرليج

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

خرج نجم المنتخب المصري وجناح فريق ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، من القائمة النهائية لرابطة المحترفين، لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

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ويحتل صلاح، حتى الآن، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، مناصفة مع مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، ورغم تتويجه بالجائزة في الموسم الماضي، فإن الفرعون المصري لن يكون قادرا على الحفاظ على تلك الجائزة التي ترشح لها 6 لاعبين.

وتواجد من ليفربول الثنائي ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، ومن مانشستر سيتي الثلاثي سيرخيو أجويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج، وأخيرا إدين هازارد من تشيلسي.

وتوج محمد صلاح بالجائزة الموسم الماضي بعدما انفجر تهديفيا ليسجل 32 هدفا ويصنع 11، محطما العديد من الأرقام القياسية.