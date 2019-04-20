الان تتابع مدرب باريس سان جيرمان يكشف: نيمار قد يعود قريبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المدير الفني لباريس سان جرمان توماس توخيل، السبت، إن المهاجم البرازيلي نيمار قد يعود للمشاركة مع الفريق أمام موناكو في الدوري الفرنسي، غدا الأحد.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي عن نيمار: “إنه يعمل بجدية وبحالة ذهنية جيدة. يمكن أن نستعيده غدا”. Advertisements

من جانبها، أشارت صحيفة “لو باريزيان” إلى أن نيمار عمل بكل جدية على مدار الأسبوع الجاري، لدرجة أجبرت توخيل على ضمه لقائمة المباراة. ولفتت إلى أن نيمار عاد للمشاركة في المباريات الموسم الماضي، بعدما تخلص من الإصابة ذاتها في غضون 3 أشهر. ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في قدمه خلال شهر يناير الماضي.

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