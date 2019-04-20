شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد توقعه تتويج الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، التليفزيونية حول قدرة فريقه على الفوز في مباراته أمام الزمالك، وتوقعه تتويج الأهلي بلقب الدوري.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، رد «منصور»، على مناوشة تركي آل الشيخ، مؤكدا أن الزمالك سيفوز على بيراميدز في قمة الثلاثاء بنتيجة «3 –0».

وكان تركي آل الشيخ نشر تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، كتب فيها: «الزمالك نادي كبير وعظيم، ومنتظرين المباراة، والزمالك فريق قوي وصعب، وحتكون بين الأول والثاني».

كما نشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه برئيس الزمالك خلال زياراته للقلعة البيضاء، وكتب قائلًا: «بحب أضايقك، خصوصاً قبل يوم الثلاثاء.. المناكفة محبة».