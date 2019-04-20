شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجدد الثقة في لاسارتي وسيد عبدالحفيظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تجديد الثقة في المدير الفني مارتن لاسارتي، وبقائه على رأس الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق مؤخرًا أمام بيراميدز في الدوري.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي أن المجلس جدد كذلك الثقة في سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، واستمراره ضمن الجهاز الفني للفريق.

وكانت أنباء قد ترددت حول نية مجلس الإدارة الإطاحة بالجهاز الفني، وذلك بعد وداع البطولة الأفريقية على يد صن داونز الجنوب أفريقي، والهزيمة أمام بيراميدز وفقدان صدارة الدوري.