شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. صلاح خارج المنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج وترشيح «ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، والتي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول. ويحتل «صلاح»، حتى الآن، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا مناصفة مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

وجاء في ترشيحات الرابطة للجائزة، التي حصدها المصري الموسم الماضي، كل من سيرجيو أجويرو (السيتي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، إيدن هازارد (تشيلسي)، ساديو ماني (ليفربول)، برناردو سيلفا (السيتي)، رحيم ستيرلينج (السيتي).