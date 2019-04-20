شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تغيير موعد مواجهته أمام نيوكاسل، في ملعب الأخير، لتُقام يوم السبت 4 بدلًا من 5 مايو المقبل.

وأشار النادي، عبر موقعه الرسمي، إلى أن توقيت انطلاق المباراة، على ملعب سانت جيمس بارك، لم يُحدد بعد، وأن النقاشات مستمرة بشأن ذلك.

وأوضح النادي أن هذا التغيير يأتي بعد تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في 1 و7 مايو المقبل.