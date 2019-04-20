شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الإسماعيلى بعد غياب 1382 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى الإسماعيلى خسارة أمام الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى اللقاء المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى المحلى.
-الزمالك ينجح بعد فشل 6 مباريات متتالية فى الدورى فى الفوز على الدراويش، حيث كانت آخر هزيمة للاسماعيلى فى يوم 6 يوليو عام 2015 بثلاثية دون رد.
-محمد فوزى يحرس مرمى الدراويش للمرة 21 رسميًا و 13 محليا، حقق خلالها 10 كلين شيت ”شباك نظيفة”.
-أدار البلجيكى سيدومير يانفيسكى الإسماعيلى هذا الموسم 14 لقاء فى الدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وهزم بمباراتين وسجل الفريق 15 هدفا بشباك المنافسين وتلقى 11 هدفا.
الإسماعيلى هذا الموسم لعب 27 مباراة فاز فى9 وخسر 8 وتعادل 10 وله 26 هدفا (بمعدل هدف فى كل مباراة) وعليه 28 هدفا فى المركز السابع برصيد 37 نقطة ويعد هداف الفريق هو محمود المتولى برصيد 5 أهداف.
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