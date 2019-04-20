شكرا لقرائتكم الزامبى جانى سيكازوى حكما لمباراة الزمالك بنصف نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الزامبى جانى سيكازوى لإدارة مباراة الزمالك فى ذهاب نصف النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام يوم 28 شهر أبريل الجارى. فيما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن يدير لقاء العودة للزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية، الحكم الكونغولى جان جاك ندالا نجامبو فى المباراة التى ستقام يوم 5 من شهر مايو القادم. وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلى، بعد تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائى البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى، كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قد قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى، فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "بترو سبورت" بالقاهرة، يوم 22 أبريل الجارى فى ظل الأحداث السياسية الساخنة التى تعيشها السودان فى الوقت الحالى، وحرصاً على سلامة مسئولى ولاعبى الفريقين، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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