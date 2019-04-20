شكرا لقرائتكم جمال عمر يقود المقاصة أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود جمال عمر المدرب العام للمقاصة الفريق الفيومى في مباراته القادمة ضد بيراميدز نهاية الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدورى الممتاز، بعد قبول استقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق الفيومى، لاسيما وأن عمر أحد أبناء النادى وسبق له تولى المسئولية الفنية موقتاً بعد استقالة مؤمن سليمان.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاصة لبقاء جمال عمر ومعه أحمد حسام ميدو المدرب المساعد على رأس القيادة الفنية حتى نهاية الموسم الحالى، إلا لو تم الاتفاق مع المدرب الجديد علي كل الشروط المالية قبل نهاية الموسم وقتها سيتم تكليفه بتولى المهمة فى المباريات المتبقية من المسابقة.