شكرا لقرائتكم مفاجأة..لاسارتي ينقلب على آزارو بسبب الأهداف الأربعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثار المستوى المتواضع الذى ظهر به المغربي وليد آزارو مهاجم الاهلي حالة من الغضب العارم داخل فريق الاهلي بصفة عامة وبين أفرد الجهاز الفني على وجه الخصوص بعدما تراجع أداء ومستوى اللاعب بشكل واضح.

وسجل وليد آزارو أربعة أهداف مع الاهلي هذا الموسم حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في الدوري المحلي حيث شارك في 15 مباراة بواقع 10127 دقيقة ، فيما سجل هدف وحيد في دوري أبطال افريقيا رغم مشاركته في 5 مباريات بواقع 183 دقيقة.

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وعلم "الخليج 365" أن لاسارتى بل وأكثر من فرد أخر بالجهاز الفني هاجم المهاجم المغربي بشدة عقب مباراة بيراميدز الأخيرة الدوري التى خسرها الأحمر بهدف نظيف ، وقال مصدر أن آزارو بات مغضوب عليه بشكل كبير داخل الجهاز الفني للفريق بسبب إهداره العديد من الفرص السهلة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني أعد إحصائية عن الفرص المُهدرة في الفريق وتقمّص أزارو دور البطولة فيها ، موضحاً إنه ليس منطقياً أن يُهدر اللاعب كل هذه الفرص في وقت قصير وهو ما ينعكس سلبياً على الفريق لأنه يحرمه من الانتصارات والبطولات أحياناً.