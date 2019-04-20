شكرا لقرائتكم "برج العرب" يستضيف مباراة الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ملعب برج العرب لاستضافة مباراة الزمالك فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقام لقاء الذهاب فى التاسعة من مساء يوم 28 من شهر أبريل الجارى، على أن يقام لقاء العودة يوم 5 مايو فى السابعة مساءً.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلى، بعد تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائى البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى، فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "بترو سبورت" بالقاهرة، يوم 22 أبريل الجارى فى ظل الأحداث السياسية الساخنة التى تعيشها السودان فى الوقت الحالى، وحرصاً على سلامة مسئولى ولاعبى الفريقين، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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