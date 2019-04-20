شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ الاستعداد للأهلى فى الدورى الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل، استعداداته لملاقاة الأهلى الاثنين المقبل، فى المباراة المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس.

ومنح لوك ايميل لاعبيه راحة يومى السبت والأحد، بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدورى.

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ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا، وتلقت شباكه 36 هدفا.