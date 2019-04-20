شكرا لقرائتكم اختبار طبى لـ رمضان صبحى ومحارب وهانى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع رمضان صبحى وإسلام محارب ومحمد هانى، ثلاثى الأهلى لفحص طبى اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق، لتحديد موعد مشاركتهم فى المران الجماعى، وتحديد مدى جاهزيتهم للتواجد مع الاحمر خلال المرحلة المقبلة.
ويخضع الثلاثى الاهلاوى لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الأخيرة، للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم فى المران الجماعى بعد الخضوع للفحص الطبى، ويؤدى الأهلى مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المصرى التى تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 فى بطولة الدورى العام.
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