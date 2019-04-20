شكرا لقرائتكم المقاصة: لن نتعجل فى اختيار خليفة طلعت يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجد عضو مجلس إدارة نادى المقاصة والمشرف على الكرة بالنادى أنهم لا يستعجل ون فى استقدام مدرب جديد ليتولى القيادة الفنية خلفا لطلعت يوسف الذى استقال من منصبه بعد مباراة الاتحاد السكندرى وتم قبول الاستقالة من مجلس الإدارة.

قال مجد فى تصريحات خاصة أن ناديه يتواجد فى المنطقة الدافئة بجدول الدورى ولا يواجه خطر الهبوط إلى القسم الثانى، وفى نفس الوقت لا ينافس على التواجد فى المربع الذهبى لجدول المسابقة.

شدد على أن إدارة المقاصة تفاضل بين الأنسب من المدربين المطروحين لتولى المهمة الفنية من حيث شروطهم المالية وبما يتناسب مع طريقة عمل إدارة النادى، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة.