شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أرقام من ثنائية الزمالك فى شباك الدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الإسماعيلى خسارة أمام الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة المؤجلة من الاسبوع العاشر بالدورى المحلى .
-الزمالك ينجح بعد فشل 6 مباريات متتالية فى الدورى فى الفوز على الدراويش ، حيث كانت آخر هزيمة للاسماعيلى فى يوم 6 يوليو عام 2015 بثلاثية دون رد
-محمد فوزى يحرس مرمى الدراويش للمرة 21 رسميًا و 13 محليا ، حقق خلالها 10 كلين شيت ” شباك نظيفة”
-أدار البلجيكى سيدومير يانفيسكى الإسماعيلى هذا الموسم 14 لقاء فى الدورى ، فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وهزم بمباراتين وسجل الفريق 15 هدفا بشباك المنافسين وتلقى 11 هدف
الإسماعيلى هذا الموسم لعب 27 مباراة فاز فى9 وخسر 8 وتعادل 10 وله 26 هدف (بمعدل هدف فى كل مباراة وعليه 28 هدف فى المركز السابع برصيد 37 نقطه ويعد هداف الفريق هو محمود المتولى برصيد 5 أهداف
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