شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الأجسام يرحب بعودة المنتخب السعودى للمشاركة الرسمية بالبطولات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والأفريقى، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، الاجتماع الفنى والتحضيرى لبطولة غرب آسيا لكمال الأجسام والذى أقيم بمقر الاتحاد البحرينى مستضيف البطولة.

وشارك لأول مرة فى الاجتماع رئيس الاتحاد السعودى لبناء الأجسام بعد غياب أكثر من ست سنوات عن المشاركات القارية والدولية، فى أعقاب إصدار اللجنة الأوليمبية العربية السعودية عام 2013 قرارًا بمنع لعبة كمال الأجسام آنذاك وعدم التعاقد مع مدربيها، ومؤخراً أصدر الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية، قرارًا بتأسيس الاتحاد السعودى لكمال الأجسام بعد المنع منذ عام 2013.

وخلال الاجتماع أعرب عادل فهيم عن سعادته عن عودة الدولة الشقيقة السعودية فى معترك البطولات، والبداية ستكون بطولة غرب آسيا بمشاركة 54لاعباً ومن المنتظر مشاركتهم فى البطولة العربية والفيزيك التى تستضيفها مصر فى الفترة من 28 أبريل الجارى وتستمر حتى 2 مايو المقبل .

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وترأس الاجتماع سلطان الغانم، رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، النائب الأول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، مساعد رئيس الاتحاد العربى رئيس الاتحاد البحرينى لرفع الأثقال بحضور رؤساء اللجان العاملة، حيث رحب الغانم بالحضور واثنى على جهودهم الجبارة التى بذلوها فى الفترة الماضية والتى مازالوا يبذلونها من أجل تحقيق جميع عوامل النجاح فى هذه البطولة.

وأشار الغانم إلى أن البطولة سيصاحبها معرض فى البهو الخارجى لمقر البطولة، يتضمن الأغذية والوجبات الصحية والمطاعم الخاصة بها، والزى الرياضى، المكملات الغذائية ومنتجات أخرى.

من جهته، كشف جاسم بورشيد، مدير البطولة وأمين عام اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام وأمين سر الاتحاد البحرينى لرفع الأثقال، مواعيد وصول الوفود المشاركة فى النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتى ستحظى بمشاركة 6 منتخبات وهى المنتخب العمانى وسيشارك بـ 17 لاعبا، المنتخب السورى سيشارك بـ 19 لاعبا، منتخب المملكة العربية السعودية بـ 35 لاعبا، المنتخب الإماراتى بـ 23، المنتخب الفلسطينى سيشارك بـ 3 لاعبين، المنتخب اليمنى سيشارك بـ 4، المنتخب العراقى سيشارك بـ 30 لاعب، إلى جانب المشاركة البحرينية التى سجلت حتى الآن 110 لاعبين.