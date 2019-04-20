شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السويس.. 7 أرقام لـ"بتروجت والنجوم" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى بتروجت والنجوم، والمحدد لها الخامسة والنصف مساءً، فى إطار الجولة الـ 30 بالدورى الممتاز على ملعب استاد السويس.

ويسعى الفريق البترولى لمواصلة الانتصارات بعدما نجح فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى، بينما يطمح النجوم فى حصد الثلاث نقاط بعد خسارة نقطتين فى آخر ظهور بالتعادل مع الجونة 1 / 1 .

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لكلا الفريقين فى الدورى بالجدول التالى: