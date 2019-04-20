شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدير المنتخب يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بالشيخ زايد، وأثنى على تنظيم عملية التصويت.

وقال لهيطة لـ"الخليج 365"، إنه صوّت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية المقترحة، لأن مصر تحتاج إلى مزيد من الاستقرار فى الفترة المقبلة، مناشداً جموع الشعب المصرى المشاركة فى الاستفتاء، مؤكداً حرصه على المشاركة فى الفعالة سواء فى الانتخابات أو الاستفاءات من منطلق ضرورة أن يكون كل مواطن إيجابى.

لهيطة

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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مدير المنتخب

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

لهيطة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.