شكرا لقرائتكم خبر عن زينة مكاوى تتأهل لدور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت زينة مكاوى، لاعبة الاسكواش، إلى دور الـ16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

وفازت زينة مكاوى على هانيا الحمامى بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 57 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 11-8, 11-7 .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

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وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.



زينة مكاوي وهانيا الحمامي