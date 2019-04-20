سوبر كورة.. 4 أهداف تفجر بركان الغضب بين لاسارتى وأزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المستوى المتواضع الذى ظهر به المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، حالة من الغضب العارم داخل فريق الأهلى بصفة عامة، وبين أفرد الجهاز الفنى على وجه الخصوص، بعدما تراجع أداء ومستوى اللاعب بشكل واضح. إحصائية فجرت بركان الغضب بين لاسارتى وأزارو.. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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