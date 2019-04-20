شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ رمضان ومحارب وهانى فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحى وإسلام محارب ومحمد هانى، ثلاثى الأهلى، لفحص طبى اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق، لتحديد موعد مشاركتهم فى المران الجماعى، وتحديد مدى جاهزيتهم للتواجد مع الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

ويخضع الثلاثى الأهلاوى لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الأخيرة للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم فى المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبى، ويؤدى الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المصرى التى تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 فى بطولة الدورى العام.