تعرف على حكام مباراتى الزمالك بذهاب وإياب نصف نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الزامبي جانى سيكازوى لإدارة مباراة الزمالك فى ذهاب نصف النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التى ستقام يوم 28 شهر أبريل الجارى. فيما قررالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إن يدير لقاء العودة للزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية، الحكم الكونغولى جان جاك ندالا نجامبو فى المباراة التى ستقام يوم 5 من شهر مايو القادم. وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلي، بعد تأهل الفريق الأبيض إلي نصف نهائي البطولة عقب تخطي عقبة حسنية أغادير المغربى، كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قد قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى، فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "بترو سبورت" بالقاهرة، يوم 22 أبريل الجارى فى ظل الأحداث السياسية الساخنة التى تعيشها السودان فى الوقت الحالى، وحرصاً على سلامة مسئولي ولاعبى الفريقين، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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