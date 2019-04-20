شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: غياب الخبرات سبب الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلى، إن غياب الخبرات كان أحد الأسباب الرئيسية فى خسارة الفريق أمام الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق ضم فى قائمته العديد من الصاعدين الذى يفتقدون للخبرات منهم محمد الضرف وإبراهيم حسن.
وخسر الدراويش أمام متصدر الدورى بهدفين دون رد أمس الخميس باستاد الجيش بالسويس لحساب مؤجلات الأسبوع الــ10 المسابقة.
وأضاف مدرب الإسماعيلى فى تصريحات صحفية، ”ظهر مدى تأثر الفريق بالغيابات أمام الزمالك الذى يضم لاعبين على مستوى عال سواء الأساسيين أو البدلاء”.
وأضاف مدرب الإسماعيلى، ”سنعمل على علاج الأخطاء سعيا لتلافيها خلال المواجهات المقبلة، الوضع الآن لا يليق باسم النادى الإسماعيلى”.
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