ostora live مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة لايف مباراة السيتي...

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وصول الفريقين إلى ملعب المباراة منذ قليل ودخولهم للملعب المباراة لأداء عمليات الإحماء

الدقيقة 5 الهدف الأول للسيتي بقدم فودين لتتعدل النتيجة إلى هدف مقابل لاشيء

الدقيقة 25: السيتي يستحوذ على الكرة وهجمات خطيرة على مرمى توتنهام ولكن الدفاع يتصدى

نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف وحيد على توتنهام.