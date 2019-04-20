كورة اونلاين Now Yalla مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر bein sport يلا شوت يوتيوب| الشوط...

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مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر كورة اون لاين، ومن المقرر أن تنطلق مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي والذي يتسع إلى أكثر من 55 ألف متفرج، في الثانية ونصف مساءاً بتوقيت الرياض، الواحدة ونصف بتوقيت مصر، وستقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بإذاعة المواجهة على الهواء مباشرة بالاستوديو التحليلي وبتعليق عصام الشوالي، وسيستغل المدير الفني بوكتينيو معنويات لاعبيه المرتفعة بعد تمكنهم من إقصاء مان سيتي بدوري الأبطال الأوروبي وصعودهم لقبل نهائي البطولة القارية.

مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر يلا شوت، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب ويمبلي قد انتهت بتفوق فريق جوارديولا بهدف دون رد أحرزه الجزائري رياض محرز في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، حيث سيسعى مانشيستر سيتي للفوز والانتقام من توتنهام الذي حرمهم من فرصة التتويج بالرباعية التي كانت تحلم بها الجماهير، تابعوا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشرة كورة ستار.

يلا شوت مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر kora star، يأتي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 85 نقطة من 34 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 83 نقطة من 33 مباراة خاضها، أي إن الفريق الأحمر قد لعب مواجهة إضافية عن السماوي، ويمكنكم مشاهدة رابط الاسطورة livehd7 مباراة مانشستر سيتي اليوم أونلاين كورة ستار بدون تقطيع تابع لايف يلا شوت الجديد حصري بجودات متنوعة.

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تشكيلة توتنهام الرسمية أمام مان سيتي جاءت كالآتي: حراسة المرمى: باولو غازانيجا، خط الدفاع: خوان فويث – يان فيرتونجن – توبي ألدرفيريلد – سانشيز – بن دافيز، خط الوسط: إيريك داير – إيركسن – ديلي آلي، وفي الهجوم: سون هيونج – لوكاس مورا.

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