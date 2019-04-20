اعرف مقر اللجنة الانتخابية 2019 للاستفتاء على التعديلات الدستورية رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي بسهولة عبر الإنترنت إلكترونياً، للمشاركة في الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية خلال أيام، ومن أجل ذلك قامت اللجنة العليا للانتخانات بتحديث قواعد بيانات المواطنين، وذلك بإضافة من وصلوا للسن القانوني لمنحهم الفرصة لإبداء رايهم في التعديلات على الدستور.

معرفة اللجنة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بات متاح الآن من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم السبت 20 أبريل القادم للاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج مصر، قبل بداية الاستفتاء للمواطنين المحليين يوم الاثنين الثاني والعشرون من شهر أبريل الحالي، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يمكن الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية لكل مواطن مصري من خلال خطوات سهلة وبسيطة:

تغيير مقر اللجنة الانتخابية

بات بإمكانك الآن تغيير مقر اللجنة الانتخابية الخاص بك إلى مقر إقامتك الجديد بكل سهولة من خلال الولوج إلى الرابط التالي “تغيير اللجنة الانتخابية” ثم إضافة الرقم القومي وتعديل مقر اللجنة بما يناسبك.