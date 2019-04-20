Bein 2 : يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي...

bein 2 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم السبت مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الانجليزي، حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره فريق توتنهام وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الانجليزي، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اونلاين.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر، يدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وهو يطمح في تحقيق الانتصار على نظيره للحفاظ على ترتيبه في صدارة جدول الترتيب حيث يحتلها برصيد 83 نقطة، أملاً في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والفوز وحصد نقاط، أما عن فريق توتنهام فأنه قدم هذا الموسم من الدوري اداء جيد للغاية حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 67 نقطة، املاً في تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة الليلة، كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مصر، والساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 2 bein sport ببث اللقاء على شاشتها، وسوف يقوم بالتعليق المعلق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام