يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم 20-04-2019| الاسطورة livehd7 مان سيتى ضد...

شاهد حصرياً بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت 20 ابريل 2019، و هى المباراة التى تأتى فى الجولة الخامسة و الثلاثون من الدورى الانجليزى لكرة القدم، و الذى لم يتبقى عليه الا أربع مباريات و يتم حسم اللقب، و حتى الأن فان الصدارة لفريق ليفربول برصيد 85 نقطة بينما يأتى فريق مانشستر سيتى ثانيا برصيد 83 نقطة، و يتبقى مباراة مؤجلة لفريق السيتى مع غريمه مانشستر يونايتد، مياراة اليوم مانشستر سيتى ضد توتنهام، الفريقان التقيا منذ يومين فى دورى أبطال أوروبا و استطاع فريق توتنهام قلب الموازين و احراز ثلاث أهداف فى ملعب الاتحاد مقابل اربعة للسيتى، و كانت الافضلية لتوتنهام لانه فاز على أرضه 1/0 و صعد توتنهام للدور قبل النهائى.

kora online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

تابع لايف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي تقام المباراة على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر ، و سوف تنطلق المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، الثانية والنصف ظهراً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف عصراً توقيت الإمارات العربية المتحدة، المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 2

مازال صدى المباراة الأولى بين المان سيتى و توتنهام فى ملعب الاتحاد يوم الأربعاء الماضى مباراة العودة فى دورى أبطال أوروبا عالقة بأذهان الجميع حينما أحرز أجيرو نجم السيتى هدفاً فى اخر دقيقة فى المباراة و احتفل الجميع لكن الحكم ألغى الهدف باستخدام تقنية الفار التى أكدت أن الهدف جاء من تسلل واضح.

Advertisements

الشوط الاول

بدأت أحداث المباراة الهامة فى كرة القدم الدورى الانجليزى مباراة مانشستر سيتى ثانى الدورى حالياً و فريق توتنهام ثالث الدورى

فريق المان سيتى يهاجم من أول دقيقة فى المباراة يريد احراز هدف مبكر يربك به حسابات فريق توتنهام

فى الدقيقة الخامسة استطاع فيل فودين لاعب مانشستر سيتى احراز الهدف الاول لمانشستر سيتى.