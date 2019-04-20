جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2019 اليوم| متابعة جدول ترتيب البريميرليج الآن

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019، سنتابعه معكم من خلال هذا الموضوع، حيث سنقدم لكم كل جديد بخصوص ترتيب الدوري الانجليزي هذا الأسبوع، خصوصا أنه مقدمة جدول ترتيب البريميرليج، تعرف منافسة كبيرة بين العديد من الأندية في الفترة الحالية من الدوري، منها من ينافس على المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المقابل بعض الأندية الأخرى تبحث على التواجد في المركز المؤهلة، إلى مباريات دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، أما المركز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2019، تعرف صراع كذلك من اجل تفادي الهبوط.

ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019

حيث المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يعرف صراع كبير، بين كل من نادي ليفربول ومانشستر سيتي، حيث بعد دخول الدوري في المباريات الأخيرة، انحصر الصراع بين الفرقيين، فيما الصراع متواصل على المركز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بين كل من توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، وفي مؤخرة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، هناك صراع بين العديد من الأندية، من اجل تفادي الهبوط، من بينها كارديف سيتي، وبرايتون، بجانب وساوثهامتون، ونيوكاسل، وبيرنلي، وفي المقابل تما التأكد رسميا هن هبوط فولهام وهيدر سفيلد، إلى قسم الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بشكل محدث، حيث سنقدم لكم مركز ليفربول ومانشستر سيتي، في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو نفس الأمر مع كل الأندية العشرون المتواجدة في جدول ترتيب البريميرليج.

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الأن إليكم تحديث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إجراء بعض مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون، من بينها نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد. وفي المقابل تمكن مانشستر سيتي من الفوز أيضا، على كريستال بالاس، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفريق عدد المباريات عدد النقاط ليفربول أربعة وثلاثون مباراة 85 نقطة مانشستر سيتي ثلاثة وثلاثون مباراة 83 نقطة توتنهام ثلاثة وثلاثون 67 نقطة تشيلسي أربعة وثلاثون مباراة 66 نقطة مانشستر يونايتد ثلاثة وثلاثون 64 نقطة أرسنال إثني وثلاثون مباراة 63 نقطة ليستر سيتي أربعة وثلاتون مباراة 47 نقطة ولفرهامبتون ثلاثة وثلاثون 47 نقطة إيفرتون أربعة وثلاثون 46 نقطة واتفورد إثني وثلاثون مباراة 46 نقطة وست هام يونايتد أربعة وثلاثون 42 نقطة بورثموت أربعة وثلاثون 41 نقطة كريستال بالاس ثلاثة وثلاثون 33 نقطة بيرنلي أربعة وثلاثون 39 نقطة نيوكاسل يونايتد ثلاثة وثلاثون 38 نقطة ساوثهامتون ثلاثة وثلاثون 36 نقطة برايتون إثني وثلاثون مباراة 33 نقطة كارديف سيتي ثلاثة وثلاثون 28 نقطة فولهام أربعة وثلاثون نقطة 20 نقطة هيدرسفيد تاون أربعة وثلاثون 14 نقطة

تجرى هذا الأسبوع،مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من مباريا الدوري الإنجليز الممتاز، وتنطلق يوم السبت، وسيكون الموعد مع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في قمة مباريات هذا الأسبوع من الدوري، وسنقدم لكم تحديث ترتيب الدوري الإنجليزي فتابعونا.

شاركنا رأيك في التعليقات من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.